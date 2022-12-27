توجيه كلمات سامية وعقد مباحثات مع قادة الدول

وطن النهار

شهد عام 2022 العديد من الأحداث الخاصة بسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أبرزها توجيه كلمات وخطب في مناسبات مختلفة وعقد مباحثات وتبادل اتصالات ورسائل خطية مع عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية مع دولة الكويت وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

وفيما يلي تقرير يبرز أهم الأحداث الخاصة بسمو أمير البلاد خلال عام 2022:

20 يناير: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يصل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة خاصة.

5 فبراير: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يعود إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة.

22 فبراير: سمو أمير البلاد يبحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التعاون المثمر والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية خلال زيارة الرئيس السيسي للبلاد.

23 فبراير: سمو أمير البلاد يستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

22 مارس: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يشمل برعايته وحضوره احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.

24 أبريل: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تضمنت التأكيد على صون الوحدة الوطنية وأهمية تماسك الكويتيين وصون أمن واستقرار الكويت وحماية مقدرات الوطن.

12 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يغادر أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة في زيارة خاصة.

25 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يعود إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد.

3 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يغادر أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية في زيارة خاصة.

14 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة لإيطاليا. 8 أكتوبر : سمو أمير البلاد يتوجه إلى إيطاليا لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

22 أكتوبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يعود إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الإيطالية بعد استكمال الفحوصات الطبية.

12 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يصل إلى الجمهورية الإيطالية في زيارة خاصة.

