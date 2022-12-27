ترؤس وفود الكويت في العديد من القمم

وطن النهار

شهد عام 2022 العديد من الأحداث والأنشطة الخاصة بسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أبرزها إلقاء كلمات وخطب بالنيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وافتتاح دور الانعقاد السابع عشر لمجلس الأمة والرعاية السامية للعديد من الأنشطة والفعاليات علاوة على ترؤس وفد دولة الكويت في العديد من القمم سواء الخليجية والعربية والدولية.

وإليكم تقرير عن أبرز الأحداث الخاصة بسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال عام 2022:

22 فبراير: سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

23 فبراير: سمو ولي العهد يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

11 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يقوم بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد بوزارة الداخلية حيث ألقى كلمة قدم خلالها التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل كما تضمنت الشكر لمنتسبي وزارة الداخلية لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن.

11 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يقوم بزيارة إلى نادي ضباط الجيش الكويتي حيث ألققى كلمة قدم من خلالها التهاني لمنتسبي وزارة الدفاع.

12 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يقوم بزيارة إلى قوة الإطفاء العام (مبنى الإسناد) حيث ألقى كلمة التهنئة بحلول الشهر الكريم.

7 يونيو: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يستقبل ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين في زيارة رسمية للبلاد.

22 يونيو: نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة إلى المواطنين أكد فيها على حماية الدستور وعدم تعديله وتنقيحه وتعطيله ولا تعليقه وضمان بقائه وقرر سموه استنادا لحقه الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور أن يحل مجلس الامة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.

16 يوليو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يلقي كلمة في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.

17 سبتمبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يغادر والوفد المرافق لسموه أرض الوطن متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.

1 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يترأس وفد الكويت بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية 31 على مستوى القمة في الجزائر.

2 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يلقي كلمة في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر يجدد فيها الدعوة الى المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

7 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة الكويت في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ (cop 27).

20 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يتوجه والوفد المرافق لسموه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.

8 ديسمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يتوجه والوفد المرافق لسموه إلى الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

9 ديسمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يلقي كلمة الكويت في القمة الخليجية - الصينية المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

