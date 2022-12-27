«قروض حسنة» للمواطنين

الأولى

تقدمت الجمعية الاقتصادية بمقترح لانهاء تكرار اعادة طرح قضية اسقاط القروض عن المواطنين بين الحين والآخر، مؤكدة أن مفهوم إسقاط القروض أو شراء المديونيات يفتقر إلى العدالة ويضر بالاقتصاد الوطني.

وقالت في بيان لها أمس: إن كانت النية هي رفاهية المواطن التي لن ندخر مجهوداً على السعي لها، فهناك حلول أخرى تصل بنا لهذا مثل القروض الحسنة من الدولة، على أن تكون القيمة بالتساوي ويستفيد منها جميع المواطنين ويكون سدادها على فترات طويلة الأجل.

وأعربت الجمعية عن استنكارها لحالة اللامبالاة الموجودة في المؤسسة التنفيذية على مر حكومات وسنوات متعاقبة على سكوتهم غير المبرر عن هذا الملف الذي بات هاجساً لكل مواطن سواءً بالتأييد أو بالإنكار.

واقترحت الاقتصادية تشكيل فريق ثلاثي (حكومي – نيابي – مؤسسات المجتمع المدني) لطرح حلول لهذه القضية، التي أصبحت هم كل مواطن مقترض وتقسيم شرائح الاقتراض، والعمل على جدوى حل الملف الأساسي وهي القروض الاستهلاكية من دون القروض الاستثمارية والتجارية.

وبينت أن هذا يأتي مع الأخذ بعين الاعتبار أن المطالبات تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم الكبير في الكويت منذ عام 2020 إلى اليوم، وانخفاض مستوى دخل الفرد في الكويت في آخر 5 سنوات (حسب مؤشر البنك الدولي)، ما ألقى بظلاله على فئة مهمة وهم المتقاعدون وخصوصاً كبار السن منهم الذين أصبحت معاشاتهم التقاعدية أقل من قيمتها في ظل هذا التضخم المضطرد.

ولفتت إلى أن ما يزيد موضوع شراء المديونيات قوة في الحجيّة هو عدم اكتراث السلطتين التنفيذية والتشريعية، لانخفاض مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ في آخر 10 سنوات، إذ أنه وحسب أرقام البنك الدولي فإن التضخم في ارتفاع سنوي لأكثر من 10 سنوات فاق 3.5 في المئة، بينما يعد مستوى دخل الفرد في انخفاض سنوي بمعدل 3.82 في المئة، ومنوهة إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يشكل هاجساً أمام أي مُشرع يعلم لغة الأرقام فضلاً عما حصل في آخر سنتين منذ جائحة كورونا وانعكاسها على مستوى الدخل.

ولفتت الاقتصادية إلى وصول عدد المقترضين في الآونة الأخيرة لأكثر من 550 ألف مقترض، بإجمالي 16.6 مليار دينار للأفراد في جميع فئات الاقتراض، والاستهلاكي منها فقط 2.36 مليار دينار. وأملت من الحكومة أن يكون هناك حل منطقي وعادل يغلق ملف القضية بالكامل في وجه المكتسبين، مؤكدة أن الدور البرلماني الأصيل هو تقديم حلول مختلفة للملفات العالقة لا الاكتفاء بالاعتراض دون تقديم بديل واقعي وحل ملموس.

ودعت الحكومة إلى تقديم حل واقعي على غرار دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد كما فعلت الإمارات على فترات سابقة وقطر بحل مشكلات المتعثرين من المقترضين وممن تغيرت حالتهم الاجتماعية، وايضاً ممن فاق مجموع استقطاعاته 50 في المئة من مدخوله ضمن حل متكامل وفيه شروط واضحة.