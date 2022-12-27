الحكومة لمجلس الأمة: نسِّقوا معنا بالقوانين المكلفة مالياً

الأولى

أكد مجلس الوزراء أهمية استمرار حالة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التزاما بما توجبه المادة (50) من الدستور لتسهيل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يتطلبه عمل السلطتين معا.

وأشار في بيان اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس بقصر السيف برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالتكليف الشيخ طلال الخالد إلى أن مناقشة اقتراحات بقوانين غير مدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة جب أن يكون وفقا لمقتضى أحكام المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى وجه الخصوص الاقتراحات بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية وذلك لضمان دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.

واستعرض مجلس الوزراء وقائع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي والتي تم خلالها مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2021/2022).

ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالعمل على معالجة ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة واتخاذ ما يلزم بشأنها وإيجاد الآليات المناسبة التي من شأنها الحد من هذه الملاحظات والعمل على عدم تكرارها.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشاريع المدن الاسكانية وأحيط علما بالعرض المرئي والتقرير المقدمين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن المشاريع الاسكانية التالية «مدينة جنوب سعد العبدالله - مدينة جنوب صباح الأحمد - جنوب عبدالله المبارك - مدينة المطلاع - خيطان - جنوب القيروان» والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع.

وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة بتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاسكانية (الحالية - المستقبلية) وذلك بما يضمن إنجازها بشكل سريع ويسهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم.