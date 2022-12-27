استقالة 3 مساعدين لوزير الخارجية

الأولى

قبلت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق د. حسين الخياط ونائبه خالد بن سلامة بعد ان تفهمت الأسباب التي دعتهما إلى الاستقالة. من جهة أخرى، تقدم الوكيل المساعد لقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة عيد الرشيدي بطلب استقالة من منصبه إلى الوزير مازن الناهض. وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر قبل استقالة 3 مساعدين له وهم: مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير علي السعيد.