توجه نيابي لإقرار «حل السعدون» لإنهاء مشكلة «البدون»

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فيما تتسارع وتيرة أعمال لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية لاحياء قوانين البدون، علمت النهار انه على الرغم من تعددها فإن الغلبة النيابية تدور حول قانون رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون. وقد ناقشت اللجنة أمس 7 اقتراحات بخصوص نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، اضافة الى الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس انها قررت الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين مع جهات الدولة والمؤسسات والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى وجهات نظرها.

وأضاف: كل الآراء سيتم تضمينها في التقارير التي سترفع إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذه القضية تمس الجميع وتهم مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، حمل النائب عبيد الوسمي الحكومة تبعات عدم الشفافية في تجديد عقود املاك الدولة، معلقا بقوله: أموال الدولة ليست مستباحة وليست محلا للمساومات، معتبرا التجديد لاي عقود استثمار أو حيازات امرا مخالفا إن لم تضمن حقوق الدولة وسلامة قواعد المنافسة بين المتقدمين والتناسب بين الربحية وعوائد الخزينة بإجراءات شفافة.