«المحاسبة»: «التحريات المالية» بلا «تفتيش ومراقبة»

الأولى

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، عن قيام وحدة التحريات المالية بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتشغيل خدمات مركز البيانات من دون طرح ممارسة، اضافة الى عدم صحة قيم الموجودات المخزنة بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين.

ولفت الى استمرار عدم وجود سجلات للعهد الشخصية والتنظيمية على مستوى كل وحدة.

وانتقد التقرير عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق في وحدة التحريات المالية مما يخالف قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

وأشار إلى تدني نسب الصرف لبعض البنود وانعدامها للبعض الآخر، الأمر الذي يشير إلى المغالاة في تقدير مصروفات الميزانية.