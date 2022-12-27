روسيا: الغرب مجبر على التفاوض «شاء أم أبى»

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موسكو - الوكالات: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن «على الغرب شاء أم أبى أن يتفاوض» بعد أن قطع تقريبا كل العلاقات مع روسيا، وذلك عقب مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

وأضاف خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية في موسكو، أن الغرب فقد مصداقيته كشريك في العلاقات السياسية والاقتصادية، وأوضح أن الجميع سيشهدون قريبا تراجعا كبيرا في قدرته على «توجيه الاقتصاد العالمي»، وسيكون مجبرا على التفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها.

واتهم لافروف واشنطن بأنها تدفع العالم لاتخاذ موقف عدائي ضد روسيا، لافتا إلى أن موسكو تحتاج بعض الوقت حتى تتمكن من التخلي عن الدولار.

والأحد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده «مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم. لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه».