«طالبان»: لا تعليم للنساء «لو ضُربنا بقنبلة نووية»!

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عواصم- الوكالات: توعد وزير التعليم العالي في حكومة «طالبان»، محمد نديم، بعدم التراجع عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء «لو ألقوا علينا قنبلة ذرية»، وأضاف «مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي»... (طالع ص 15) من جهتها، دعت منظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان، إلى التراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في المنظمات المحلية والأجنبية بأفغانستان. وقالت المنظمة في بيان: «إن الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية تعرضت لضربة قاسية أخرى، بعد الأمر الصادر في 24 ديسمبر 2022 من قِبل وزارة الاقتصاد في كابول لجميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بتعليق عمل الموظفات حتى إشعار آخر». ودعت المنظمة حركة طالبان للتراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في منظمات الإغاثة.

وأعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية، الأحد، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب البيان. ودعا البيان المشترك الصادر عن «أنقذوا الأطفال» و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، «إلى انتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان».