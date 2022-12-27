«المحاسبة»: لا تفتيش ولا تدقيق في «التحريات المالية»!

مال وأعمال

كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة، عن استمرار جهاز المراقبين الماليين في عدم تعيين الشواغر الخاصة بالوظائف القيادية والاشرافية البالغ عددها 24 وظيفة اشرافية بالهيكل التنظيمي المعتمد، الأمر الذي ادى الى ربكة في الأعمال الادارية والمالية بالجهاز وعدم اداء مهامه واختصاصاته على اكمل وجه بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية.

وبيّن ان هناك عدم دقة عند تقدير اعتمادات عدد من بنود المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية، الأمر الذي ادى الى انعدام الصرف على بعض البنود وتدني الصرف على البعض الآخر، وتحقيق وفورات بنسبة كبيرة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الوزارات.

كما اورد الديوان في ملاحظاته قيام وحدة التحريات المالية بالتعاقد المباشر مع احدى الشركات لتشغيل خدمات مركز البيانات دون طرح ممارسة، وعدم صحة قيم الموجودات المخزنة بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين.

ولفت الى استمرار عدم وجود سجلات للعهد الشخصية والتنظيمية للوحدة بشكل كامل، واستمرار عدم وجود سجلات للعهد الشخصية والتنظيمية على مستوى كل مادة للوحدة.

وانتقد المحاسبة العمل على استمرار عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق في وحدة التحريات المالية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر في وحدة التحريات المالية بشأن انشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية للاشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والادارية.

وأشار الى عدم قيام الوحدة بتفصيل الرصيد المدور بحساب الخصوم المتداولة على انواع بنود مصروفات الميزانية والبالغ قيمته 381 الف دينار والوقوف على اسباب عدم تسوية الرصيد المتبقي بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022.

كما اشار الديوان الى تدني نسب الصرف لبعض البنود وانعدامها للبعض الآخر مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الاعتمادات، الأمر الذي يشير الى المغالاة في تقدير بعض بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة للتعميم رقم 6 لسنة 2020 بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية.

