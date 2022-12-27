320 مليون دينار مكاسب البورصة خلال جلسة

مال وأعمال

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً في جلسة امس، بعد تراجعها في اولى جلسات الأسبوع، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 320 مليون دينار من 46.001 مليار دينار الى 46.321 مليار دينار، وذلك مع عودة الشراء الجماعي من الصناديق على الاسهم التشغيلية وامتصاص البورصة للمؤثرات السلبية التي تمر بها اسواق المال في العالم والمنطقة.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.67 في المئة وبقيمة 247 مليون دينار من 9.251 مليارات دينار الى 9.324 مليارات دينار، كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 73 مليون دينار وبنسبة 0.78 في المئة من 36.749 مليار دينار الى 36.996 مليار دينار.

وحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 0.7 في المئة وبـ 49.95 نقطة من 7178.1 نقطة الى 7228.07 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.67 في المئة وبنحو 34.7 نقطة من 7974.88 نقطة الى 8028.47 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.79 في المئة وبنحو 43.88 نقطة من 5547.7 نقطة الى 5591.64 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.4 في المئة وبـ 80 نقطة من 5628.8 نقطة الى 5708.8 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 39 في المئة من 19.3 مليون دينار في جلسة الأحد الى 26.95 مليون دينار، كما صعدت احجام التداول بنسبة 27.6 في المئة من 88.5 مليون سهم الى 112.9 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 6 آلاف صفقة الى 6.5 آلاف صفقة.

قطاعياً، وشهدت الجلسة ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها الخدمات المالية بـ 1 في المئة، بينما انخفض قطاع الطاقة وحيداً بـ 0.22 في المئة، فيما استقر قطاعان آخران.

على مستوى الأسهم، تقدم «بيت الطاقة» القائمة الخضراء بـ 5.83 في المئة، فيما جاء «المعدات» على رأس التراجعات بـ 9.47 في المئة.

وتصدر سهم «بيتك» المرتفع 0.75 في المئة نشاط التداول على جميع المستويات بحجم بلغ 11.13 مليون سهم، وسيولة 8.99 ملايين دينار.

