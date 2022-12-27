«المركز المالي» صانع سوق لـ«أجيال»

مال وأعمال

وافقت البورصة، على تسجيل شركة المركز المالي الكويتي كصانع سوق على اسهم شركة اجيال العقارية الترفيهية «أجيال». وبحسب بيان لبورصة الكويت؛ فان الشركة ستزاول النشاط اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر. ويعرف صانع السوق في سوق المال الكويتي بأنه هو الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية مُدرجة او اكثر طبقاً للضوابط الصادرة عن هيئة اسواق المال او المُعتمدة منها.

ووقعت شركة اجيال العقارية الترفيهية، اول من امس الأحد اتفاقية صانع سوق مع شركة المركز المالي الكويتي؛ وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد.

