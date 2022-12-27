روسيا تبدي استعداداً لإمداد أوروبا بالغاز

مال وأعمال

أبدت روسيا استعدادها لاستئناف امدادات الغاز الى اوروبا عبر خط انابيب «يامال - أوروبا»، وفق نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك لوكالة تاس الرسمية للأنباء.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله ان «السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الامدادات.. على سبيل المثال لا يزال خط انابيب يامال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم».

وأكد نوفاك ايضاً ان موسكو تناقش ضخ امدادات غاز اضافية عبر تركيا بعد انشاء مركز هناك. اضاف ان موسكو تتوقع ان يصل حجم الغاز المسال المصدر الى اوروبا الى 21 مليار متر مكعب في عام 2022. وقال نوفاك «تمكنا هذا العام من زيادة امدادات الغاز الطبيعي المسال الى اوروبا بشكل كبير». تابع: «خلال 11 شهراً من عام 2022 ارتفعت الامدادات الى 19.4 مليار متر مكعب ومن المتوقع وصولها الى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام». توقع نوفاك ان تتراجع صادرات بلاده من الغاز خلال 2022 بنسبة 25% كما ان مستويات الانتاج ستهبط 12%، وأرجع ذلك الى استبعاد بعض مرافق البنية التحتية للتصدير.

أضاف نوفاك ان انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بنسبة تزيد عن 8.7%.

عند تلخيص نتائج عام 2021، قال نوفاك ان صادرات الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 10% الى 763 مليار متر مكعب وزادت الصادرات بنسبة 3% الى 250 مليار متر مكعب.

صادرات روسيا من النفط سترتفع بنسبة 7.5% الى 242 مليون طن متري في 2022، وفق تصريحات نوفاك.

«بحسب البيانات الأولية من وزارة الطاقة، وعلى الرغم من الضغوط التي تواجهها الصناعة، فاننا سنزيد انتاج النفط بنسبة 2% هذا العام مقارنة بعام 2021 الى 535 مليون طن متري، وستنمو صادرات النفط بنسبة 7.5% لتصل الى 242 مليون متري»، بحسب نوفاك.

وأشار الى ان تكرير النفط الخام سينخفض بنسبة 2.9% الى 272 مليون طن متري. «ومع ذلك سيرتفع انتاج بنزين المحركات بنسبة 4.2% الى 42.5 مليون طن متري، وسينمو انتاج وقود الديزل بنسبة 5.9% الى 85 مليون طن متري. سيكون لدينا المزيد من المنتجات عالية الجودة على الرغم من انخفاض تكرير النفط»، وفق نائب رئيس الوزراء الروسي.

وصرح نوفاك في وقت سابق ان صادرات النفط الروسية استمرت في الارتفاع على نحو مطرد، اذ اعادت الشركات النظر في الخطط اللوجستية وعقدت اتفاقيات بشأن المدفوعات.

وأضاف نائب رئيس الوزراء انه تمت اعادة توجيه الصادرات الروسية الى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

