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مال وأعمال

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الجزائر تعتمد سعر النفط عند 70 دولاراً


اعتمدت ميزانية الجزائر لعام 2023، سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية ان معدل التضخم المتوقع للعام المقبل هو 5.1 في المئة، في حين يتوقع ان يسجل النمو الاقتصادي 4.1 في المئة.
وأضافت الوكالة ان تبون وجه وزير الطاقة والمناجم بالشروع في العمل على زيادة انتاج الغاز للمحافظة على معدل الاستهلاك المحلي وتعزيز التصدير لتنفيذ التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.
وكان مسؤول بوزارة الطاقة، قال أخيراً ان صادرات الجزائر من الغاز في 2022 سجلت رقما قياسيا بلغ 56 مليار متر مكعب.


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