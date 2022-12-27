سامسونغ سحبت البساط من «التفاحة» في 2022

مال وأعمال

عانت سوق الهواتف الذكية خلال عام 2022 من تراجع في المبيعات والايرادات، مع مواجهة السوق للعديد من الصعوبات، من جراء الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر ومع ارتفاع نسب التضخم، وارتدادات الحرب الروسية - الأوكرانية، اضافة الى عمليات الاغلاق المرتبطة بوباء كوفيد-19 في الصين.

وتتجه سوق الهواتف الذكية لتسجيل تراجع تفوق نسبته الـ 10 في المئة في حجم المبيعات هذا العام، في حين ستتخطى نسبة تراجع الايرادات 2 في المئة.

ورغم هذا التراجع، فان الأرقام التي ستسجلها سوق الهواتف في 2022 تعتبر لا بأس بها، مع توقع تحقيق ايرادات تفوق الـ 400 مليار دولار.

ويقول الباحث في شؤون التكنولوجيا والهواتف الذكية الان القارح في حديث لموقع « سكاي نيوز «، ان النتيجة التي حققتها سوق الهواتف الذكية في 2022 باتت محسومة، فرغم ان البيانات المتعلقة بمبيعات وايرادات الربع الرابع من 2022 سيتم نشرها في بداية 2023.

الا ان ذلك لن يبدل في النتيجة النهائية، حيث تمكنت سامسونغ من السيطرة على مبيعات الهواتف، واحتلال المركز الأول في العالم مع بيعها لأكثر من 200 مليون هاتف ذكي حتى بداية شهر اكتوبر 2022.

وبحسب القارح فان المركز الثاني سيكون من نصيب آبل التي باعت نحو 155 مليون هاتف آيفون حتى بداية اكتوبر 2022.

في حين ستتمكن شاومي من احتلال المرتبة الثالثة مع بيع 119 مليون هاتف، مشيراً الى ان مبيعات الربع الرابع من 2022 ستأتي لتثبت هذا الترتيب، حيث يوجد شبه استحالة لأي تبدل في النتيجة النهائية مهما كانت ارقام الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2022.

ويكشف القارح ان عدد الهواتف الذكية المباعة في 2022 سيفوق المليار و200 مليون وحدة، مع تخطي مجمل الايرادات مبلغ 400 مليار دولار اميركي، مشيراً الى ان آبل هي التي ستتزعم السوق من حيث حجم الايرادات.

وليس سامسونغ، فصانعة الآيفون تسيطر على اكثر من 42 في المئة من مجمل ايرادات سوق الهواتف، في حين تسيطر سامسونغ على ما نسبته 18 في المئة وشاومي على اكثر من 9 في المئة.

من جهته يقول المطور والمحلل التقني هشام الناطور، ان سامسونغ ستتصدر قائمة اكبر شركات الهواتف الذكية من حيث الحصص السوقية في 2022، حيث ان حصتها من السوق ستفوق الـ 21 في المئة، لتتبعها آبل بحصة تفوق الـ 16 في المئة ثم شاومي بحصة تبلغ 12 في المئة.

وبحسب الناطور فان اسعار الهواتف ارتفعت بنسبة 10 في المئة تقريباً في 2022، مع ارتفاع اسعار مختلف السلع والخدمات هذا العام.

