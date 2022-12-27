«المشروعات السياحية»: فاضل الدوسري رئيساً تنفيذياً

مال وأعمال

أعلن مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية عن تعيين فاضل محمود الدوسري رئيساً تنفيذياً للشركة، كان ذلك ثمرة جهود استمرت لثلاثة أشهر عملت خلالها لجنة التعيينات والترشيحات المنبثقة من مجلس الادارة بالتعاون مع شركة برو كابيتا الاستشارية باستقطاب السير الذاتية وتقييمها، حيث مرّ المتأهلون منهم باختبارات متنوعة ومقابلات شخصية، وذلك لضمان سلامة اختيار من سيقود مسيرة الترفيه في دولة الكويت من خلال الشركة.

وبعد الانتهاء من اجراءات التعيين استقر مجلس الادارة على اختيار فاضل محمود الدوسري لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية، ويشكر المجلس كل من تقدم إلى الوظيفة ولم يحالفه الحظ ويتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية. ويتمتع فاضل الدوسري بخبرة تفوق الـ 17 سنة، عمل خلالها في قطاعات عدة منها قطاع البنوك والصناعة والاستثمار، وكان الدوسري أحد اهم العناصر الفاعلة في استجلاب وتشغيل مشروع ونتر لاند الكويت.

