الكويت حصدت جائزة «الأداء المتميز» من «هواوي»

مال وأعمال

اختتمت دورة العام الحالي من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط 2022 والتي تنظمها الشركة سنوياً، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين على مستوى المنطقة وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في 22 ديسمبر في مسقط في عُمان. وحصل الفريق الكويتي الذي يتألف من الطلبة عبير يوسف الفرهان وفارس حمود المطيري ودلال شفيق العوضي من الجامعة الأسترالية على جائزة «الأداء المتميز» بعد أشهر عدة من المسابقات الوطنية والإقليمية والتي شارك فيها ألمع العقول الشابة والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة. وشهدت مسابقة العام الحالي منافسة كبيرة بين 15 فريقاً من المواهب التقنية المميزة والذين ترشحوا من بين 19.300 طالب مشارك من 472 جامعة و11 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وألقى شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كلمة افتتاحية في الحفل الذي حضره عدد من سفراء الدول المشاركة في الصين. كما تحدث في الحفل كل من الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وطلال سعيد مرهون المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل)، وسعادة لي لينغ بينغ، سفيرة الصين لدى سلطنة عُمان ثم تم تكريم الفائزين في المسابقة النهائية والمشاركين المميزين.

وقال الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: «يسعدنا تنظيم مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2022 في سلطنة عُمان بالتعاون مع وزارة العمل وعُمانتل وهواوي كجزء من مبادة «مكين» لتحسين المهارات الرقمية. وتأتي المسابقة في الوقت الذي تم اختيار مسقط فيه كعاصمة رقمية عربية للعام الحالي، حيث تمتلك بلادنا قدرات كبيرة وبنية تحتية رقمية متماسكة. ولذلك، تعتبر سلطنة عُمان مركزاً تقنياً يسهم في تنمية مهارات الشباب الموهوبين في المنطقة. وأتوجه بالتهنئة إلى المشاركين ونتطلع إلى مشاركتهم في تحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة التطور التقني في البلاد».

