«KIB» يمدد عرضه التمويلي على الـ «SIERRA 2022»

مال وأعمال

يستمر بنك الكويت الدولي «KIB» بتمديد عروضه التمويلية على سيارات SIERRA من «GMC»، حيث أعلن مؤخراً عن عرضه الجديد على جميع فئات 2022 بمنح تمويل «مساومة» ميسّر على فترة سداد 5 سنوات، بأرباح 3 سنوات فقط مع إضافة كفالة على السيارة مدتها 3 سنوات أو في حال وصولها إلى 100,000 كم، ويأتي العرض التمويلي من «KIB» تعزيزاً لشراكته مع الوكيل المحلي لسيارات «جنرال موتورز»، شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني».

وفي تصريح من رئيس قسم بيع السيارات في «KIB»، علي الحبابي، قال: «يحرص البنك على توطيد العلاقات الثنائية مع شركائه من نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت، للاستمرار بتقديم العروض التمويلية المتميزة لعملائه لشراء أفخم السيارات، بمزايا حصرية تلاقي تطلعاتهم، وتمنحهم القيمة المضافة التي لطالما تميّز بها كمؤسسة مالية رائدة في الكويت».

وتحت مظلة شعاره المؤسسي: «بنك للحياة»، يلتزم «KIB» تطوير خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية مبتكرة، وإطلاقها بحلول وتسهيلات تلبي احتياجات عملائه وتستجيب لمتطلبات نمط حياتهم العصري، لا سيّما في تحقيق رغباتهم اقتناء أحدث موديلات السيارات، خصوصاً سيارات GMC التي تعتبر من أشهر وأعرق العلامات التجارية على مستوى العالم، وضمن الفئات الأكثر مبيعاً في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

