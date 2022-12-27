«بوبيان» أطلق حملة «Tap واربح» لعملائه

مال وأعمال

في خطوة جديدة للتواصل مع عملائه بشكل دائم، أطلق بنك بوبيان حملة Tap واربح التي تمنح جميع عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الرقمية فرصة الدخول في السحب ليكونوا من بين 35 رابحاً برحلة سفر مميزة وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل وخارج الكويت أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.

وقالت مدير أول – إدارة البطاقات في بنك بوبيان سارة الملا: «من ?منطلق? ?حرصنا? ?على أن نكون? ?أقرب? ?لعملائنا ورغبة منا في تقديم أفضل العروض والمنتجات لمختلف الشرائح ، أطلقنا حملتنا الجديدة Tap واربح لعملائنا من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق، والتي تتميز بمنح 35 فرصة لربح رحلة سفر مميزة من اختيار وتصميم العميل.????????????????????????????????????

وأوضحت الملا أن حملة Tap واربح المستمرة لمدة 3 أشهر بدءاً من ديسمبر الجاري يتم خلالها تقديم 35 قسيمة سفر بقيمة 1500 د.ك يمكن للرابح استخدامها لحجز رحلة من اختياره تشمل تذاكر الطيران والفنادق والرحلات البحرية وغيرها لنكون بذلك قدمنا له فرصة لتصميم رحلته بالطريقة التي تناسبه.

وحول فرص الربح أشارت أنه يمكن للعميل الحصول على فرصة واحدة لكل 50 د.ك يتم انفاقها داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 د.ك يتم انفاقها خارج الكويت او خلال التسوق عبر الانترنت.

و من الجدير بالذكر أنه سيتم الاعلان عن 10 رابحين في ديسمبر و10 في يناير، وسنختم الحملة في فبراير مع 15 رابحاً.

وأضافت الملا أن حملة Tap واربح لبطاقات بوبيان الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق إنما تأتي? ?بما? ?يتماشى? ?مع? ?استراتيجيتنا? ? لتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائنا بشكل مستمر. ????????????????????

وأكدت أننا نعد عملاءنا بالعديد من الحملات والعروض المميزة في المستقبل القريب.

