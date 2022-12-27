«الوطني»: الفرصة الأخيرة للتسجيل في «تمكّن»

مال وأعمال

ما زال بإمكان الراغبين من الجامعيين الحديثي التخرج الكويتيات والكويتيين التسجيل في «تمكّن»، وهو البرنامج الذي تنظمه شركة كرييتف كونفيدنس بدعم من بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي ويقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.

ويستمر موقع التسجيل الإلكتروني لدى كرييتف كونفيدنس https://www.creativeconfidence.co/tamakan/ باستقبال الراغبين وذلك لغاية 29 ديسمبر 2022. ومن متطلبات إجراءات التسجيل، أن يكون المتقدمون من الكويتيات والكويتيين الجامعيين الحديثي التخرج، حيث يقومون بتعبئة نموذج تقديم طلب

عبر الإنترنت، ويتم تقييمه وبناءً عليه، إذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.

ويبدأ البرنامج في التدريب يوم 9 يناير 2023 ويستمر 10 أسابيع لغاية 20 مارس 2023. ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع التدريب لديه. ويتطلب هذا البرنامج التزامًا كاملاً من المتدربين فهو بمثابة تجربة وظيفية بدوام كامل.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين إن البرنامج يوفر فرصة استثنائية لحديثي التخرج ليتطوروا معرفتهم، ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر جرأة وخبرة تجاه ما ينتظرهم من تحديات ومغامرات مهنية مستقبلا. مؤكدة أن الوطني ملتزم توفير الدعم اللازم للمتدربين، انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت، لاسيما أن مثل هذه البرامج تُسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم. وأضافت بن حسين: «لقد تم تصميم هذا البرنامج ليلبي أصحاب الطموح ويساعد الخريجين في اختيار مسارهم المهني والأكاديمي بوضوح أكبر».

