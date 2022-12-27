«برقان» حقّق حلم طفل بحضور نصف نهائي كأس العالم

مال وأعمال

انطلاقاً من إيمانه الراسخ في خدمة المجتمع، قام بنك برقان بتحقيق حلم أحد الأطفال من مرضى الرعاية التلطيفية، وتقديم الفرصة له لحضور المباراة نصف النهائية في كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك برقان مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبد الله لرعاية الأطفال.

ومنذ تأسيسه، حرص بنك برقان على وضع برنامج شامل ومتكامل للمسؤولية الاجتماعية. وتأتي الشراكة الطويلة مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال كامتداد لرؤية البنك الإنسانية وحرصه الدائم على العمل المشترك فيما يخدم المجتمع الكويتي.

كما حرص فريق بنك برقان على تسهييل جميع إجراءات السفر، للتأكد من حصول الطفل محمد ووالدته على تجربة ممتعة لا تنسى. وقد شملت هذه الرحلة تذكرتين لحضور المباراة نصف النهائية، إضافة إلى مزايا متنوّعة لتوفير تجربة فريدة من نوعها، بما في ذلك الإقامة الفندقية، خدمات التنقل في دولة قطر، خدمات كونسييرج الخاصة بالفندق وغيرها الكثير من وسائل الراحة والأمان.

وفي هذا الصدد، أكدت خلود الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان أهمية هذه المبادرة: «إننا ندرك حجم المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها في بنك برقان ونعمل دائماً على الاهتمام بجميع التفاصيل التي ترتقي بأدائنا الإنساني.»، لافتة إلى أن كل مبادرة اجتماعية تعتبر إنجازاً متقدّماً يضاهي تحقيق الإنجازات المالية، كما إنه يعبّر عن التزامنا بقيمنا وأهدافنا الأساسية وثقافتنا.

ومن جهته، تقدم والد الطفل محمد بالشكر إلى كل من بنك برقان، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبد الله لرعاية الأطفال لمساهمتهم في تحقيق حلم الطفل محمد، من خلال تقديم تجربة استثنائية ساهمت في رسم البسمة على وجهه.

وتأتي هذه المبادرة من بنك برقان ضمن برنامجه الاجتماعي والذي يسعى إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية من خلال المساهمة في المبادرات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية.

