توديع واستقبال الحجاج.. مبادرة أسعدتهم

مال وأعمال

تجسيدا لمساهماته الاجتماعية وخاصة مناسبة الحج المفعمة بالايمان والروحانية، وفي لفتة انسانية طيبة من البنك الأهلي المتحد حرص موظفي المسؤولية المجتمعية بالبنك على على مشاركة الحجاج لحظات السفر الى بيت الله الحرام بما، من خلال تواجد فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك في مطار الكويت الدولي لتوديع الحجاج وتقديم الهدايا المتنوعة من مستلزمات تأدية مناسك الحج وكذلك حرص البنك على استقبال الحجاج في مطار الكويت الدولي وتقديم الهدايا لهم ومشاركتهم لحظات فرحتهم بالعودة بعد أن أدوا فريضة الحج وعادوا سالمين الى وطنهم وذويهم.

