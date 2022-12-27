«الأهلي المتحد»: نشاط مجتمعي حافل بالأنشطة في 2022

مال وأعمال

استمر البنك الأهلي المتحد خلال 2022، في اطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة ورعاية الأنشطة الاجتماعية والخيرية الصحية والتي تقدم مردودا ايجابيا على مختلف شرائح المجتمع.

وتعليقا على أداء البنك في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2022، أفادت عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: البنك الأهلي المتحد كان ولايزال يتبنى دورا محوريا في دعم المجتمع، ويظهر كفاءة عالية في ادارة برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية.

وأضافت الحميضي: ان البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام باطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما يدرك مسؤوليته البالغة الأهمية في العمل المجتمعي، وحاليا يسعى البنك لتقديم نموذجا يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي انجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.

وأكدت الحميضي: ان نجاح برنامجنا للمسؤولية المجتمعية قد توج بحصول البنك على جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت لعام 2022 من قبل «مجلة انترناشيونال بيزنس. «(International Business Magazine)، حيث تعد هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا.، وتقديرا لمكانته كرائد ومصدر لالهام البنوك الأخرى في المنطقة لارتباطه برؤية الكويت 2035، ومعيار الأيزو 26000، وأهداف التنمية المستدامة، والتزامه بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. من جانبها، أفادت رئيس ادارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: أن البنك الأهلي المتحد معروف بالتزامه بروح العطاء. ويُعد العمل المجتمعي أحد المرتكزات الأساسية للبنك، الذى يحرص باستمرار على اطلاق المبادرات الهادفة وذات العمق المجتمعي والوطني.

واستعرضت التميمي أبرز مبادرات البنك الأهلي المتحد المجتمعية لعام 2022 على النحو التالي:

اهتمام خاص بذوي الهمم

بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون، استضاف البنك الفنانة التشكيلية الموهوبة أنفال بوحمد لعرض أعمالها الفنية في القاعة المصرفية للبنك، حيث تعد الفنانة أنفال بوحمد رمزا لقهر الاعاقة بالارادة بعد أن استطاعت رغم معاناتها من متلازمة داون أن تصبح أول فنانة تشكيلية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت السيدة جهاد الحميضي، ومعها فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك باستقبال الفنانة أنفال بوحمد، حيث قامت الحميضي بتكريمها والثناء على موهبتها وأبدت اعجابا كبيرا باعمالها الفنية.

وفي نفس السياق، قام البنك الأهلي المتحد برعاية حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة للمتدربين من ذوي الهمم ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم»، والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاق بالتعاون الاستراتيجي مع معهد البناء البشري.

وكان البنك الأهلي المتحد كان قد بادر لدعم حملة شركاء لتوظفيهم منذ انطلاقها عام 2018، وذلك انطلاقا من ايمان البنك الشديد بأهمية هذه الحملة باعتبارها المبادرة الأولى من نوعها في الكويت التي تهدف الى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كمساهمين في خطة الدولة الانمائية.

برنامج مجتمعي بمناسبة شهر رمضان

كعادته السنوية، نظم البنك الأهلي المتحد بنجاح برنامجه الاجتماعي الحافل الخاص بشهر رمضان الفضيل، الذي قدم من خلاله العديد من الأنشطة الخيرية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية.

وتضمن برنامج البنك هذا العام اطلاق حملته الاعلانية احتفالاً بحلول شهر رمضان والتي تتطرق الى عادات وتقاليد شهر رمضان الفضيل، وحفاظ الشعب الكويتي على هذه العادات وتمسكه بها على الرغم من تغير أساليب تنفيذها، وقد حصد الاعلان نسبة مشاهدة عالية، مؤكدا بذلك نجاحه، ومرسخاً حضوره بين الاعلانات الأخرى.

كما واصل البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام مبادرته لتوزيع الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المتعففة، حيث قام فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك بتوزيع صناديق الماجلة التي تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة فى مناطق مختلفة من الكويت.

كما قام البنك، بالتعاون بتنظيم زيارات عدة لموظفيه للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال في مركز مكي جمعة للسرطان، ومستشفى أمراض الصدر، ومركز الكويت للصحة النفسية، مما يتوافق مع جهود البنك الرامية الى مد يد العون وتقديم جميع سبل الرعاية للمرضى، وخاصة من الأطفال الذين يحتاجون لرسم البسمة على وجوهههم.

وكذلك بادر البنك للمشاركة في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون. كما شارك البنك الأهلي المتحد في الاحتفالية السنوية باليوم العربي لليتيم التى نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع بدار الأطفال التابع لادارة الحضانة العائلية، والتي تزامنت هذا العام مع أجواء الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

كذلك واصل البنك جهوده في توزيع وجبات افطار الصائم في مواقع مختلفة في الكويت. وكان لهذه المبادرة مردود أكبر على المستوى المجتمعي حين تم الاتفاق على شراء وجبات الافطار من خمس من المطاعم المملوكة لشباب كويتيين والتي تضررت بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، مما يمثل دعما لهذه المطاعم التي يعد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج الى الدعم المجتمعي حتي تجتاز الآثار السلبية التي ألحقتها بها جائحة كورونا.

مشاركة في فرحة الأعياد الوطنية في حلبة سرب

نظم البنك الأهلي المتحد بتنظيم فعالية ترفيهية مميزة يوم الجمعة الموافق 25 من فبراير الماضي في حلبة سرب بالشويخ، حيث تضمنت الفعالية دخولا مجانيا واستخداما لمرافق الحلبة، كما نعم الحضور ببرنامج احتفالي متميز يشتمل مسابقات وألعاباً شيقة، والحصول على جوائز وهدايا تذكاريا وكان للأطفال النصيب الأكبر من الفعالية، حيث خصص لهم البنك ركنا خاصا ليمرحوا ويتناولوا أشهر أنواع الحلويات المحببة اليهم، كذلك استمتع الحضور بتناول المأكولات واحتساء القهوة مجانا.

مبادرات خيرية لدعم غير المقتدرين

تماشياً مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية والتي تركز على أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قدم البنــك الأهلي المتحد دعمًا ماديًا لمساندة جهود البنك الكويتي للطعام والاغاثة في مساعدة الأسر المتعففة داخل دولة الكويت، من خلال منحهم قسائم شرائية من عدد من لشراء ما يرغبون فيه. كما نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية حملة لشراء كسوة العيد للأطفال من الأسر المتعففة، لمشاركتهم فرحة الاحتفال بقدوم عيد الأضحي المبارك، حيث تم تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، رافقه في جولة للتسوق وشراء ملابس العيد من ثياب وأحذية أسوة بباقي الأطفال من دون التأثر بضيق قدرة أسرهم المعيشية، وهو ما يترك أثرًا طيبًا في نفوس الأطفال وأسرهم. وبمناسبة موسم العودة الى المدارس، أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرة بالتعاون مع لوياك التوفير المستلزمات للطلبة من الأسر غير المقتدرة، بهدف تخفيف أعبائهم ومساعدتهم على مواصلة دراستهم. وشملت هذه المبادرة عدد من الطلبة من مناطق مختلفة في الكويت.

الأنشطة الرياضية

لما كان البنك الأهلي المتحد معروفاً بدوره البارز في دعم الرياضة والرياضيين، تأتي الأنشطة الرياضية على رأس أولويات البرنامج المجتمعي للبنك وفي هذا الاطار قام البنك بالرعاية الرسمية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها دولة الكويت بتنظيم من اللجنة الأولمبية الكويتية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه. وجاء حرص البنك على المشاركة كراعٍ رسمي لهذا الحدث الرياضي الاقليمي البارز لتؤكد مسيرته الهادفة إلى دعم الأنشطة الرياضية في دولة الكويت.

كما قام البنك الأهلي المتحد برعاية بطولة رابطة طلبة جامعة الخليج للبادل 2022 والتي نظمها طلاب جامعة الخليج في ملاعب الجامعة ولاقت رواجا كبيرا بين أوساط الرياضيين والشباب. كذلك قام البنك بتنظيم بطولة في لعبة البادل والتي أقيمت على ملعب bounce padle، وقدم البنك جوائز نقدية للفرق الفائزة تتجاوز قيمتها 3 آلاف دينار كويتي كما تم تسليم الدروع التذكارية للفرق الفائزة.

وفي اطار احتفائه بموظفيه المتميزين في الأنشطة الرياضية، كرم البنك الأهلي المتحد فريقه لكرة القدم، بمناسبة حصوله على لقب بطل كأس دوري المصارف في المباراة النهائية من الدوري.

كذلك احتفى البنك الأهلي المتحد بفوز فريقه للكريكت في نهائي مباريات اتحاد المصارف وبهذا الفوز، حافظ فريق الكريكيت في البنك الأهلي المتحد على سلسلة انتصاراته بالفوز بثلاثة نهائيات على التوالي.

دعم الاستدامة البيئية

يحرص دائما على دعم اجراءات الاستدامة البيئية والسياسات صديقة البيئة من خلال الاهتمام بالمبادرات البيئية. وفي هذا الاطار، احتفي البنك الأهلي المتحد بالذكرى السنوية ليوم «الأرض العالمي» بتوزيع شتلات المورينغا على موظفيه في رسالة لأهمية الاهتمام في رسالة لاظهار التزام البنك نحو تشجيع حماية البيئة. كذلك يواصل البنك نشاطه المجتمعي في مجال اعادة تدوير النفايـات الالكترونية بالتعاون مع شركة «انفيروسرف» المتخصصة في اعـادة تدويـر المخلفات الالكترونية وادارتها وفق أفضل الممارسات البيئية. وفي هذا الاطار قام البنك على مدار العام 2022 بتجميع دفعات عدة من الأجهزة الالكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي وتسليمها الى شركة «انفيروسرف» لاعادة تدويرها وفقا لأفضل الممارسات الصديقة للبيئية.

مبادرات صحية وتوعوية هادفة

امتدادا لجهود البنك الأهلي المتحد ومبادراته المتميزة فى مجال الرعاية الصحية، قام البنك الأهلي المتحد باطلاق حملتين للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي خلال عام 2022 بحضور الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس ادارة البنك جهاد الحميضي وعدد من ممثلي الادارة التنفيذية بالبنك. وقد شارك في الحملتين عدد كبير من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع بدمائهم وأظهروا تفهما ملحوظا لأهمية التبرع بالدم في انقاذ حياة الكثيرين. وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ندوة لموظفات البنك للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وتوضيح أهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض وزيادة نسب الشفاء منه.

وبالاضافة لما سبق، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، ندوة توعوية في المقر الرئيسي للبنك حول مرض سرطان البروستاتا وتعزيز التدابير الوقائية من خلال التشجيع على الفحوصات الطبية ا للكشف مبكراً عنن هذا المرض بالاضافة الى عدة أنواع من السرطانات التي تمس الرجال بصفة خاصة. تعاون مثمر مع مؤسسة لوياك التطوعية لدعم الشباب في اطار دوره المجتمعي الرائد، يواصل البنك الأهلي المتحد تعاونه المثمر مع مؤسسة لوياك التطوعية، حيث وقع الجانبان اتفاقية يقوم البنك من خلالها برعاية برنامج «التطوع سعادتي» والذي يعد مبادرة متميزة من لوياك لمساعدة الآخرين، من خلال التطوع في مراكز الخدمة المجتمعية، مثل: كاتش، ومعهد براديس للتدريب الأهلي، و«عبير 2»، وجمعية الكويت للمعوقين.

كما تتضمن الاتفاقية رعاية البنك لسلسلة ورش عمل المهارات المهنية الأساسية، والتي تقدمها لوياك وتتضمن موضوعات متعددة.

وفي اطار التعاون بين البنك الاهلي المتحد ولوياك، قام البنك برعاية برنامج «كلمة» الذى انعقد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للطلبة من عمر 12 الى 17 سنة بمشاركة 34 شابا وفتاة، بهدف تسليط الضوء على تطوير مهارات الطلبة على كيفية التعبير عن أفكارهم أمام الآخرين، مما يساعدهم الاندماج سوق العمل بشكل أسرع وأنجح.