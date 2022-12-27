«التجاري» راعٍ لمعرض كلية الهندسة بـ«الأسترالية»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن رعايته لمعرض كلية الهندسة - الجامعة الأسترالية والمقام في بوليفارد السالمية غدا الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً.

وبهذه المناسبة، يعلن البنك عن تواجده في المعرض من خلال جناح له، حيث يتم تعريف الطلاب والطالبات بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً.

هذا، ويستقبل فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الطلاب والطالبات للإجابة عن أي استفسار حول مزايا حساب «YOU» للشباب والفعاليات التي ينظمها البنك لأصحاب هذا الحساب وذلك في لقاء مباشر بين فريق التسويق المنظم لهذه الفعاليات وطلبة الجامعة الأسترالية في الكويت كما يوفر البنك للطلبة الراغبين في فتح الحساب تذاكر فعالية «البحث عن الكنز» التي يرعاها البنك التجاري حالياً في حديقة الشهيد.

ويحرص البنك التجاري دائماً على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالكثير من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.

ومن المعروف أن حساب «YOU» يعتبر الحساب المثالي لفئة الشباب، لاسيما وأن الحساب يوفر لهذه الفئة فرصة الاستفادة من مميزات متعددة عند فتح الحساب، الذي يبدأ بمبلغ 10 دنانير فقط، ومن هذه المميزات الحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى «التجاري»، بالإضافة إلى دخول السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا. إضافة إلى ما تقدم، يوفر هذا الحساب للشباب فرصة الاستفادة من الخصومات الفورية والعروض الترويجية على مدار العام، ويمكن للعملاء الاطلاع على جميع المزايا التي يوفرها هذا الحساب، وكذلك الشروط والمعايير المرتبطة بالحملة والعروض الترويجية والخصومات المتاحة لأصحاب هذا الحساب من خلال موقع البنك الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

