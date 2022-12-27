1.4 مليون نزيل في فنادق سلطنة عُمان

مال وأعمال

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات السياحية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بنسبة 91.7% حتى نهاية نوفمبر 2022 لتصل إلى 161.26 مليون ريال عُماني. وأشارت النشرة إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 33.9% ليبلغ حتى نهاية نوفمبر 2022م نحو 1.45 مليون نزيل مقارنة بـ 1.08 مليون نزيل في الفترة ذاتها من عام 2021م، فيما سجلت نسبة الإشغال نموا بـ 18.2%. وبلغ عدد النزلاء الخليجيين خلال الفترة نفسها نموا كبيرا بلغ 418.8% من 27.98 ألف في نهاية نوفمبر 2021م إلى 145.1 ألف نزيل حتى نهاية نوفمبر 2022، يليهم النزلاء الأوربيون الذين نما عددهم بنسبة 327% من 71.95 ألف نزيل إلى 307.3 آلاف نزيل خلال الفترة نفسها، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية. وانخفض عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 14.9% من 756.7 ألف نزيل في نهاية نوفمبر 2021 إلى 643.9 ألف نزيل حتى نهاية نوفمبر 2022. وبلغ عدد النزلاء الأميركيين حتى نهاية نوفمبر 2022 نحو 52.6 ألف نزيل مسجلين ارتفاعا بنسبة 185.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وعدد النزلاء من القارة الأفريقية 7.8 آلاف نزيل بنسبة نمو قدرها 98.4%، كما ارتفع عدد النزلاء الآسيويين بما نسبته 53% من 124.7 ألف نزيل إلى 190.7 ألف نزيل خلال الفترة نفسها.