السيسي: بنوك مصر ستغطي الاحتياجات الدولارية

اقتصاد مصر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البنوك المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كل السلع المتكدسة في موانئ البلاد، بسبب شحّ العملة الصعبة منذ مطلع العام. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أفاد في بيان، أنه تمّ الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوماً منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك من بضائع قيمتها 14.5 مليار دولار تراكمت في الموانئ منذ شهور عدّة. كلام السيسي جاء خلال افتتاحه، مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة لتوليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبورواش بمحافظة الجيزة. وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليارات دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن من بينها بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدّر بنحو 3.4 مليارات دولار.

وتركز السلطات كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

إلى ذلك، أشار الرئيس السيسي، في كلمته، إلى الحرص خلال الفترة الماضية على عدم رفع أسعار الكهرباء للمصانع، لضمان عدم انعكاس ذلك على السلع بالأسواق.

ونوّه بأنه يجري العمل على ضمان توافر الأسمدة في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، نظراً لانعكاس ارتفاع أسعارها على أسعار الغذاء التي تشهد ارتفاعاتٍ كبيرة منذ فترة.

إلى ذلك، أكّد الرئيس المصري أن بلاده «لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار». وقال الرئيس المصري إن أي طرح لقناة السويس في البورصة سيكون مخصصاً للمصريين فقط، مؤكدا أن الطرح سيكون جاذباً بشكل كبير. وأضاف السيسي أن حصيلة إيرادات قناة السويس بلغت 220 مليار دولار منذ عام 1975، مشيراً إلى أنه لو تم الاحتفاظ بنسبة 10% فقط من هذا المبلغ في صندوق استثماري لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن.

