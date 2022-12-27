9.5 مليارات دولار بضائع مكدسة بالموانئ المصرية

اقتصاد مصر

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه تم خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 23 من الشهر نفسه، الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من إجمالي بضائع قيمتها حوالي 14 مليار دولار كانت تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، من أجل بحث إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي تكدست بسبب أزمة نقص العملة.

وبحسب البيان الرسمي، فإن حجم البضائع المتبقية في الموانئ المصرية، حتى يوم 25 ديسمبر، يبلغ 9.5 مليارات دولار.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في البيان، إن الحكومة وضعت خطة بالتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء في البيان، إن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج. وأضاف أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها. وبحسب ما ذكره مدبولي، فإن الحكومة تهدف إلى الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف.

