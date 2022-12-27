عز العرب: الدولار أعلى من قيمته أمام الجنيه

اقتصاد مصر

أوضح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن هناك خلطاً ما بين التعويم والسعر الحر تماما وسياسة سعر الصرف المرن، مشيرا إلى أن التعويم الحر يكون في الدول التي لديها عملة تجارة حرة، مثل الجنية الإسترليني والدولار واليورو، ولكن في مصر، يتم تحريك سعر الصرف وفقا لتدفقات العملة وتحرير سعر الصرف يعطي القدرة على امتصاص الصدمات.

وأشار عز العرب إلى أن الجنية المصري مقيم بأقل من قيمته بـ2جنيه وهو ما أوضحته بعض التقارير مثل تقرير جولد مان ساكس والذي أوضح أن القيمة العادلة للجنية أمام الدولار 22.70 جنيهاً.

وتابع: السوق السوداء تفرض أرقاما غير مبررة، إذ تم استغلال الأوضاع وإثارة شائعات للتربح منها مثل شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي مساء الخميس الماضي، وقبلها أن صندوق النقد لن يوافق على البرنامج مع مصر.

وكشف أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي وحاسبوا المستهلكين فيما يخص المنتج النهائي بأسعار صرف السوق السوداء، ولفت عز العرب إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي هو استقرار الأسعار عبر استهداف التضخم، مؤكدًا أن المشكلة الحالية هي فجوة تمويلية نتيجة خروج الأموال الساخنة قبل الحرب مباشرة والتضخم العالمي، ومن ثم هناك دروس مستفادة من الأزمة، اعترفت بها الدولة، وهو ما يتوافق مع متطلبات الصندوق التي أعلنتها الحكومة قبل الاتفاق.

وأعرب عن ثقته بأن الاقتصاد المصري سيتجاوز مشكلات سعر الصرف الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنتها من قبل اتفاق الصندوق، وأن قيادة البنك المركزي قادرة على ضبط إيقاع السوق.

وأعرب عن تفاؤله الفترة المقبلة، متوقعاً بداية الانفراجة مع خروج البضائع ومستلزمات الإنتاج والبضائع المكدسة في الموانئ، قائلاً: «نسير في الاتجاه الصحيح، وعندي ثقة كاملة في إدارة البنك المركزي في إصلاح الأمور».

