ملياران و452 مليون دولار صادرات السلع الزراعية

اقتصاد مصر

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عام 2022 مقارنة بالعام الماضي،2021، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية من السلع الزراعية نحو مليارين و452 مليون دولار، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2022، مقابل ملياري و335 مليون دولار، في الفترة المناظرة من العام السابق له 2021 بزيادة 116 مليون و279 ألف دولار.

وسجلت صادرات البطاطس أكبر قيم الزيادات لأهم السلع الزراعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري،2022، حيث بلغت قيمتها نحو 361 مليون و991 ألف دولار، مقابل 196 مليوناً و64 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021 بزيادة بلغت 165 مليون و 927 ألف دولار، تليها صادرات مصر من القطن «آخر غير ممشط وبلغت قيمتها 226 مليون و 716 ألف دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، مقابل 152 مليوناً و458 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 74 مليوناً و258 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الصادرات أيضا صادرات مصر من البصل الطازج وبلغت قيمتها نحو 102 مليون و269 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من عام،2022 مقابل 69 مليون و337 ألف دولار في الفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة بلغت 32 مليوناً و932 ألف دولار، وأيضا صادرات المانجو الطازج وبلغت قيمته 44 مليون و82 ألف دولار خلال الــ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23 مليون و386 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليوناً و696 ألف دولار.

