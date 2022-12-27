توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز والبترول

اقتصاد مصر

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز والبترول في مصر، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. جاء ذلك خلال اجتماعه (الخميس) الماضي بمكتبه بقصر الاتحادية الجمهوري بمصر الجديدة، مع رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري م. طارق الملا، وتناول الاجتماع متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار. وعرض الملا كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج «الصودا آش» بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار، ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج «الصوداآش»، والذي من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائدين الاقتصادي والصناعي اللذين يحققهما بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

