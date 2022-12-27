استقبال 50 مشترياً لزيادة الصادرات الطبية

اقتصاد مصر

نظم المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج أول من أمس (الأحد) 18 ديسمبر 2022، بعثة تضم ما يزيد 50 مستورداً ووكيلاً وموزعاً من 12 دولة من الدول العربية والأفريقية، والتي منها، السعودية، تونس، العراق، الأردن، اليمن، غانا، رواندا، أو غندا، كينيا، جنوب زفريقيا زامبيا، الصومال، وتضم البعثة مشترين من قطاعات الأدوية البشرية والبيطرية المستلزمات الطبية، منتجات المعامل الأثاث الطبي، مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل العلاجية، والمكملات الغذائية الطبية. وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج، إن هذه البعثة تأتي في إطار التوجهات الرئاسية وإستراتيجية وزارة التجارة لزيادة الصادرات إلى الدول المستهدفة وتحقيق مستهدف مئة مليار دولار، مشيرا إلى تنسيق الجهود مع البعثة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكاتب التجارية والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الخارجية من أجل إنجاح البعثة وخروجها بالشكل الأمثل. «المركزى المصري» يمدد مبادرة «السياحة» ? وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد فترة سريان العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية مارس 2023. وأوضح المركزي في بيان أنه يتم من خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان بقي شروط المبادرة. كما وافق مجلس الإدارة أيضا على مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي بنهاية مارس 2023.