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يسرا تستعد لتصوير «حمد لله على السلامة»


نشرت شركة «العدل جروب» فيديو من التحضيرات لتصوير مسلسل «حمد لله على السلامة» بحضور أبطال العمل، عبر حسابها على «الانستغرام» يظهر فيه كل من النجمة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، عنبة.
يذكر أنه من المقرر عرض العمل في رمضان 2023 وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.
وتستمر يسرا هذا العام في تقديم الدراما الاجتماعية الكوميدية في مسلسلها الجديد «حمد الله على السلامة» للعام الثاني على التوالي بعدما نجحت العام الماضي في مسلسل «أحلام سعيدة» الذي شاركها في بطولته غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود.


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