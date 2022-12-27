«الفنانين الكويتيين» عقدت جمعيتها العمومية واعتمدت «المالي والإداري»

إضاءات

عقدت جمعية الفنانين الكويتيين اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد من الفنانين والإعلاميين، وجرى خلال الاجتماع التصديق على التقريرين الإداري والمالي لسنة 2022/2021.

وأبنت الجمعية العمومية في بداية الاجتماع نخبة ممن توفاهم الله، أبرزهم العالم الفلكي القدير صالح العجيري، والإعلامي القدير محمد السنعوسي، والملحن القدير سليمان الملا، والإعلامي القدير فوزي التميمي (رحمهم الله جميعا)، كما تمنى أعضاء مجلس الإدارة الشفاء العاجل للفنان القدير أنور عبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة، والشاعر القدير عبداللطيف البناي والفنان بدر الطيار. وصرح المخرج عبدالله عبدالرسول أمين سر جمعية الفنانين الكويتيين، أن اجتماع مجلس إدارة الجمعية تناول تحضيرات الموسم الفني الجديد لعام 2023، والذي ستطلقه جمعية الفنانين الكويتيين، وسيشمل كل أنواع الفنون، تزامناً مع افتتاح مقر جمعية الفنانين الكويتيين الجديد.

وذكر عبدالرسول أن اجتماع الجمعية العمومية ناقش البيانات التي أصدرتها الجمعية في الآونة الأخيرة، وأوضحت من خلالها موقف الجمعية حول الكثير من الأحداث في الساحة المحلية، وبينت رأي الفنان الكويتي حولها. وكشف عبدالرسول أن جمعية الفنانين الكويتيين بصدد إصدار كتاب توثيقي مصور بانوراما يتناول تاريخ جمعية الفنانين الكويتيين منذ ستينيات القرن الماضي.

وأضاف عبدالرسول أن الاجتماع تطرق إلى قيام جمعية الفنانين الكويتيين بدعوة الكتاب والنقاد والباحثين والإعلاميين في مجالات الفنون المختلفـة، وذلك لنشر الدراسات والمقالات عبر المنصة الالكترونية الخاصة في الجمعية.

الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين برئاسة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، والموسيقار أنور عبدالله نائبا، والمخرج عبدالله عبدالرسول أميناً للسر، وزبير العميري أميناً للصندوق، وعضوية د.خالد القلاف وجمال اللهو وفتحي الصقر.

