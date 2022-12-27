محمود التركي يستقبل العام الجديد في «دبي فيستيفال سيتي»

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يستقبل الفنان العراقي محمود التركي العام الجديد 2023 في دبي فيستيفال سيتي، ويحيي حفلاً غنائيا جماهرياً على مسرح منطقة «Festival Bay» المجهز من أجل الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، والذي سيقدم من خلالها برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من أشهر أغنياته التي تحظى بجماهيرية عالية وكبيرة بين الجمهور في الوطن العربي.

وأكد محمود التركي أنه يستعد لإحياء الحفل الغنائي في دبي فيستيفال سيتي، من خلال مجموعة أعمال ستتضمن أغنيات يقدمها للمرة الأولى في الغناء المباشر برفقة فرقته الموسيقية، موضحاً أنه سعيد لكونه يستقبل العام الجديد 2023 بأمنيات التفاؤل مع الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر أغنيات محمود التركي قد حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية في اليوتيوب بعنوان «حاسد روحي» من ألحانه وكلمات الشاعر رائد أبو فتيان وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

