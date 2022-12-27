31 فناناً خليجياً وعربياً يشاركون في ليلة طلال مداح

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اعلن الفنان محمد عبده عزمه المشاركة في ليلة تكريم الفنان الراحل طلال مداح، التي أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وقال محمد عبده في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «الحبيب أبو ناصر دعوتك لتكريم أستاذنا طلال مدّاح تشريف وتكليف، عند تحديد تاريخ المناسبة ستجدني مع مقدمة المشاركين بعد الانتهاء من التزامي يوم 30 و31 ديسمبر 2022 دُمتَ للترفيه ذخرًا».

يذكر أن تركي آل الشيخ أكد أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، خالد عبدالرحمن، ماجد المهندس، أصالة، أحلام، لطيفة، أصيل أبوبكر، فهد الكبيسي، بلقيس، مطرف المطرف، عبود خواجة، عايض، كارمن سليمان، داليا مبارك، جابر الكاسر، فؤاد عبدالواحد، عبدالرحمن الحسن، أميمة طالب، رامي عبدالله، ماجد المدني، عابد البلادي، عبدالعزيز المعنى، راشد الفارس، ديانا حداد، وغيرهم.

وقال في تغريدة: «أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني، وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه، الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي».

ويعتبر طلال مداح (5 أغسطس 1940 - 11 أغسطس 2000)، من أبرز الفنانين السعوديين، وكان من أوائل الذين أسهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن. وقدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعمل مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دورٌ كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكل عام.

وشملت أسماء المشاركين العديد من الأصوات المحبوبة لدى الشارع العربي منهم الفنانون؛ عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، اصالة، احلام، لطيفة، اصيل ابوبكر، فهد الكبيسي، بلقيس، مطرف المطرف، عبود خواجة، عايض، كارمن سليمان، داليا مبارك، جابر الكاسر، فؤاد عبدالواحد، عبدالرحمن الحسن، أنغام، أحلام، راغب علامة، سميرة سعيد، ديانا حداد وغيرهم كثيرون.

