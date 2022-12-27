الفنانة نسرين أمين «تحت الوصاية»

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تشارك الفنانة نسرين أمين في مسلسل «تحت الوصاية» للنجمة منى زكي في دراما رمضان المقبل. ويقدم المسلسل في 15 حلقة قصة واقعية مستوحاة من شخصية «الحاجة صيصة» التي مازالت على قيد الحياة.

العمل من بطولة منى زكي ونسرين أمين ومها نصار وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب.

وتعتبر قصة الست صيصة أبودوح من القصص التي اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة، حيث تحدث عنها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوم موضوعها حول امرأة عاشت في الصعيد على أنها رجل لمدة 43 عاما كي تستطيع العمل.

وعملت في مجال حصاد القمح والقصب ثم مسح الأحذية، وهو العمل الأخير الذي استمرت فيه لفترة طويلة لكي تستطيع تربية ابنتها وإطعامها وتزويجها. وبعد أن زوجتها أصيب زوج ابنتها بمرض وأصبح طريح الفراش، فاضطرت تلك المرأة القوية إلى مواصلة امتهان مهنة مسح الأحذية والاعتناء بأبناء ابنتها.

وأكدت الحاجة صيصة أنها لم تسمع بالمسلسل إلا من خلال فيسبوك؛ حيث أخبرها أقرباء لها بأن النجمة منى زكي ستقوم بسرد قصة حياتها في مسلسل.

وهذا ما جعل الحاجة صيصة تعلن احتجاجها وطلبت مبلغا من المال كتعويض أو أجر مقابل سرد القصة كلها. كما طالبت بقدوم منى زكي لتبقى معها أياماً عدة كي تستطيع تجسيد قصتها وتمثيلها عن قرب.

