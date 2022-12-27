الاستعداد لإطلاق منصّة «مسرح قطر»

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مع انتهاء عام 2022، يسرّ مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة، وبتوجيهات ودعم من الشيخ عبدالرحمن بن حمد ال ثاني وزير الثقافة، يسرّه أن يعلن عمّا قام به خلال العام الحالي، من فعاليات ونشاطات، كان أبرزها عودة مهرجان الدوحة المسرحي الذي كان متوقفا لخمس سنوات سابقة، وإنتاج وتقديم ما مجموعه 17مسرحية توزعت على الفعاليات والنشاطات المختلفة التي ذخر بها عام 2022.

ففي إطار مهرجان الدوحة المسرحي الذي عاد بعد توقف، قام مركز شؤون المسرح بإنتاج مسرحيات«الغبة، وقصة حب دانة، وصانع الدمى» للفرق الاهلية المسرحية، بالإضافة إلى مسرحية«مسرح نجمة» التي اختُتم بها المهرجان في اليوم العالمي للمسرح في عامه 34.

وفي إطار مهرجان المسرح الجامعي الذي قدّم مع عروض مهرجان الدوحة المسرحي، أنتج مركز المسرح مسرحيات«ست شخصيات تبحث عن مؤلف، ما وراء سنتارا، الفيل يا ملك الزمان، وادي العميان، مجلس العدل».

هذا وقد تلت كل مسرحية من المسرحيات التي قُّدمت في المهرجان ندوة تطبيقية عنها، بالإضافة إلى ندوات عامة عن المسرح وتاريخه في قطر شارك بها مسرحيون وباحثون من الرواد في قطر وحملت العناوين التالية: «المسرح القطري في خمسين عام»، و»تجربة عبد العزيز جاسم المسرحية» و«المهرجانات المسرحية إلى أين».

هذا وقد كان حضور مركز شؤون المسرح واضحاً في كثير من الفعاليات الثقافية التي زخر بها عام2022. والتي نظمتها وزارة الثقافة في أماكن ومناسبات متعددة.

فقد قام المركز بإنتاج وتقديم مسرحية«الأصمعي باقوه» بمناسبة إقامة معرض الدوحة الدولي للكتاب 2022. بمشاركة نجوم الفن المسرحي القطري.

وضمن نشاطات درب الساعي الذي عاد محتفلا باليوم الوطني وباستضافة مونديال الدوحة 2022 , قام المركز بإنتاج وتقديم مسرحيات «عالم 2030 للأطفال واعادة مسرحية الغبة والعرض التراثي الطفولي«طق يا مطر» التي تضمنت لوحات من تراث الطفولة القطرية، واوبريت غنائي بعنوان «حكاية علم» يحكي تاريخ العلم القطري وكذلك العرض التراثي «حوش البيت»

و شارك بتلك العروض نخبة من فناني قطر، وقد لقيت تجاوبا مميزا من زوّار «درب الساعي» بعد ان تم اختيار تلك العروض بواسطة لجنة من كبار المتخصصين.

كذلك من ضمن فعاليات درب الساعي 2022 أيضاً قام مركز شؤون المسرح بإنتاج وتقديم مسرحية جديدة استعزاضية« للدمى» تم تأليفها خصيصاً بمناسبة كأس العالم وعنوانها«رحلة المونديال» وكذلك عرض« دمى» للأطفال تم إنتاجها في عام 2019، وهي ومسرحية حقق حلمك.

ومن فعاليات مركز شؤون المسرح التي لاقت نجاحاً كبيراً في درب الساعي «حزاوي هدية سعيد» .

