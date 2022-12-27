الصين تخترق أجواء تايوان بـ 71 طائرة حربية

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تايبيه - الوكالات: أعلنت تايوان امس أنها رصدت أكبر اختراق صيني لأجوائها نفذته عشرات الطائرات الحربية ويأتي هذا التطور بعد إعلان بكين عن تنظيم تدريبات هجومية ردا على ما وصفته باستفزاز واشنطن لها عقب موافقة الكونغرس الأميركي على تقديم مساعدات كبيرة لتايبيه. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار دخلت المجال الجوي للبلاد خلال 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن 43 طائرة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان وهي منطقة عازلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع مشيرة أيضا إلى رصد7 سفن تابعة للبحرية الصينية حول الجزيرة. وتعد الاختراقات الجوية الصينية للمجال الجوي التايواني الأكبر على الإطلاق، وكانت أكبر الاختراقات السابقة سجلت خلال المناورات الصينية غير المسبوقة حول تايوان في أغسطس الماضي في ذروة التوتر بين بكين وواشنطن عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبيه. وهي تأتي بعد يوم واحد من إجراء الصين تدريبات هجومية حول جزيرة تايوان ردا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون جديد يتضمن قروضا عسكرية لتايوان.