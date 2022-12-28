فاشية إسرائيل تتكرس في النقب.. تهجير أهالي العراقيب بعد هدمها 211 مرة!

عربيات ودوليات

بعد 211 مرة هدمت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب البدوية وأعاد أهلها بناءها، أقامت عائلة الشيخ صياح الطوري في مقبرة القرية القديمة إلا أن سلطات الاحتلال لاحقتهم فيها أول من أمس، ليلجأ أهلها إلى مدينة رهط المجاورة في صحراء النقب ويضطرون إلى هجرها للمرة الثانية، إذ أجبرتهم إسرائيل على إخلائها عام 1951 لأشهر عدة.

ولم ينجح أهالي القرية في إثبات ملكيتهم لأراضيها على رغم أنها أقيمت في فترة الحكم العثماني على أراض اشتروها خلال تلك الفترة، وبعد سنوات من التضييق عليهم من الصندوق القومي اليهودي وعشرات مرات الهدم التي بدأت عام 2010، تمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على تلك الأراضي.

وتعد قرية العراقيب واحدة من 35 قرية فلسطينية في النقب ترفض إسرائيل الاعتراف بوجودها وتزويدها بالخدمات الرئيسة، وذلك لأنها «مقامة على أراضي دولة» على رغم وجودها قبل تأسيس كيان الاحتلال عام 1948.

وبعد سنوات من نضال الفلسطينيين في سبيل الاعتراف بقراهم في النقب، اعترفت إسرائيل بـ 11 قرية يطالب أهلها بتزويدها بالخدمات الرئيسة من شوارع وتيار كهربائي ومياه ومدارس ومستشفيات.

ويعيش في النقب أكثر من 350 ألف فلسطيني معظمهم في «مدن التركيز» مثل بئر السبع ورهط وعرعرة وتل السبع وتل عراد وكسيفة وحورة واللقية وأم بطين وشقيب السلام وأم حيران وأم متان والقصر وأخشم والأعسم.

ويشكل الفلسطينيون 33 في المئة من سكان النقب إلا أنهم يعيشون فوق اثنين في المئة من صحراء النقب التي تتجاوز مساحتها 14 ألف كيلو متر مربع.

وعقب إقامة كيان الاحتلال شجعت سلطات الاحتلال فلسطينيّ النقب على الإقامة في المدن وترك قراهم وتجمعاتهم البدوية، ومنحتهم قطع أراض للبناء.

لكن مع الزيادة السكانية في صفوفهم بنى الفلسطينيون على تلك القطعة من الأرض وأصبحوا يشيدون بيوتاً من طبقات عدة، وفي عام 1965 سنّ الكنيست الإسرائيلي قانون «التخطيط والبناء» وتم تصنيف معظم أراضي النقب على أنها زراعية ويمنع البناء فوقها.

وقبل سبع سنوات صادقت حكومة بنيامين نتانياهو على إقامة خمسة تجمعات سكانية جديدة في النقب.

وخلال الشهر الحالي اتفق نتانياهو في سبيل عودته للحكم مع زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش على صياغة وتنفيذ خطط لتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب.

وتنسجم هذه الخطط مع برنامج «الصهيونية الدينية» الذي ينص على توفير امتيازات ومنافع اقتصادية لليهود فقط في النقب والجليل.

وينص الاتفاق على منح امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل وخفض أسعار الأراضي، ومزايا إضافية للجنود والمقاتلين العسكريين القدامى وجنود الاحتياط. ويأتي الاتفاق بعد إلغاء نتانياهو عام 2013 قانون «برافر» إثر احتجاجات شعبية فلسطينية، إذ كان سيؤدي في حال تنفيذه إلى تهجير 30 ألف فلسطيني من منازلهم في النقب.

وحذر عضو الكنيست الإسرائيلي الأسبق طلب الصانع من «يوم أرض ثان ومواجهات دامية» بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيراً إلى أنها تقوم على «التمييز العنصري ضد الفلسطينيين». وقال الصانع لـ صحيفة «الاندبندنت» البريطانية إن الحكومة الجديدة «ليست عنصرية فقط ولكنها فاشية، فهي تضم عناصر مثل سموتريتش وبن غفير وتحمل أجندة عنصرية ومعادية للعرب وضد الديموقراطية ولا تلتزم بحكم القانون».

