موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لقتل بوتين

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عواصم - الوكالات: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي لقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحذر من صدام مباشر بين القوى النووية.

وفي مقابلة نشرتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء امس وصف لافروف تصريحات منسوبة لمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بشأن توجيه ضربة للكرملين «تقطع رأسه» بأنها تهديد مباشر بقتل الرئيس بوتين، محذرا من عواقب مثل هذا المخطط.

وقال الوزير الروسي إن موسكو مستعدة لبحث القضايا الأمنية بشأن أوكرانيا عندما تدرك واشنطن سلبية مسارها الحالي، وفق تعبيره. كما قال إنه لا يمكن، لأسباب موضوعية، التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأنها أعلنت أنها تهدف لإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

واتهم لافروف الأميركيين بنقل معلومات استخبارية إلى القيادة الأوكرانية والمشاركة في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية، كما اتهم شركات عسكرية خاصة غربية ومدربين عسكريين بالقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي ما يتعلق بأفق تسوية الصراع الحالي قال وزير الخارجية الروسي إن مقترحات موسكو بشأن «نزع السلاح» والقضاء على ما وصفها «بالنزعة النازية» في أوكرانيا معروفة تماما لدى كييف داعيا السلطات الأوكرانية إلى التحرك للقضاء على ما وصفها بالتهديدات لأمن روسيا وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر، حسب تعبيره.

وفي المقابلة نفسها، اتهم لافروف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا لإضعافها وتدميرها، حسب قوله. واعتبر أن نهج الدول الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا يحمل مخاطر حدوث صدام مسلح مباشر بين القوى النووية.

وقال الوزير الروسي إن المحرك الرئيس للنزاع في أوكرانيا هو واشنطن التي تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وفق تعبيره.

الى ذلك أعلنت روسيا رفضها إجراء مفاوضات سلام بشروط أوكرانيا، في حين حذرت كييف من إمكانية شن موسكو هجوما واسعا ليلة رأس السنة الجديدة، كما أعلنت صد عدة هجمات في محيط مدينة متنازع عليها بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف «لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ويأتي تصريح المتحدث الروسي بعد يوم واحد على تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قال فيها إن كييف ترغب في عقد «قمة سلام» بحلول نهاية فبراير المقبل، مضيفا «يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل».

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن روسيا قد تستخدم القذائف وصواريخ كروز في هجوم واسع النطاق ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي توافق السبت المقبل. وفي تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أضاف جالوشينكو أن «الروس لم يوقفوا الهجمات على شبكة الطاقة لدينا وبما أنهم يستهدفون تواريخ معينة، فقد يكون العام الجديد أحد تلك التواريخ التي سيحاولون فيها إلحاق الضرر بشبكة الطاقة لدينا».

