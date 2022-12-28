«ثلاثية» لأرسنال وليفربول ونيوكاسل

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احتفل مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بأفضل طريقة ممكنة بالذكرى الثالثة لتوليه الإشراف على فريق شمال لندن بفوز لافت على وست هام 3-1، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي التي شهدت صعود نيوكاسل الى المركز الثاني موقتاً وبقاء ليفربول على مقربة من رباعي المقدمة بفوزهما بثلاثية أيضا على ليستر واستون فيلا.

وابتعد أرسنال بفارق 7 نقاط عن منافسه المباشر والموقت نيوكاسل الفائز على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، بانتظار مانشستر سيتي الذي يستطيع تقليص الفارق الى 5 نقاط مجدداً واستعادة مركز الوصافة بفوزه على ليدز يونايتد. وعلى ستاد الإمارات، لم يتأثر ارسنال الذي كان الطرف الأفضل طوال الدقائق التسعين بتاخره بهدف في الشوط الأول ورد بثلاثية رائعة في الشوط الثاني.

وظن بوكايو ساكا بأنه افتتح التسجيل مبكراً لأرسنال بعد مرور 3 دقائق لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل. وخلافاً لمجريات اللعب افتتح وست هام التسجيل من ركلة جزاء بواسطة صانع العابه الجزائري سعيد بن رحمة اثر عرقلة غاريد بوين داخل المنطقة من قبل المدافع وليام ساليبا (27). وفي الوقت الضائع من الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ارسنال اثر لمسة يد داخل المنطقة قبل ان يتراجع عن قراره بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو.

ونزل أرسنال في الشوط الثاني مصمماً على تعديل النتيجة ونجح ساكا في إدراك التعادل بعد تسديدة طائشة من قائد الفريق النرويجي مارتن اوديغارد فسيطر عليها وانفرد بالحارس وسدد بسهولة عن يمينه (53).

وانهار وست هام بعد الهدف لتتلقى شباكه هدفاً ثانياً حمل توقيع البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي راوغ مدافعاً واطلق كرة زاحفة عجز عن التصدي لها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي (58). وعزز أرسنال تقدمه بهدف رائع اخر من ادوارد نكيتيا بديل البرازيلي غابريل جيزوس المصاب عندما راوغ ببراعة المدافع الألماني ثيلو كيهرر وسدد داخل الشباك (69).

واللافت أيضاً بأن ارسنال كان الفريق المضيف الوحيد الذي فاز على منافسه في سبع مباريات اقيمت أول من أمس. في المقابل، تابع نيوكاسل عروضه القوية بعد فترة التوقف خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إقامة مونديال قطر، وعاد بفوز صريح من أرض ليستر سيتي بثلاثية نظيفة ليصعد إلى المركز الثاني موقتاً. ورفع نيوكاسل المملوك سعودياً رصيده إلى 33 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

وكان نيوكاسل دخل قبل فترة التوقف بقوة في الصراع على احد المراكز الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بقيادة مدربه الشاب ادي هاو علماً بأنه لم يخسر أي مباراة في الدوري منذ سقوطه أمام ليفربول 2-3 في اغسطس الماضي. وحسم نيوكاسل النتيجة في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الاهداف الثلاثة بينها اثنان ضمن الدقائق العشر الاولى. وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح مهاجمه النيوزلندي كريس وودز بعد مرور 3 دقائق قبل ان يضيف الباراغوياني ميغيل ألميرون هدفا رائعا من مجهود فردي داخل المنطقة قبل ان يسدد بيسراه كرة زاحفة بعيدا عن حارس مرمى ليستر سيتي (9). وأضاف البرازيلي جويلينغتون الهدف الثالث اثر ركلة ركنية ارتقى حيث ارتقى فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (32).

وعوض ليفربول خروجه من كأس رابطة الاندية الإنكليزية عندما سقط أمام مانشستر سيتي الاسبوع الماضي، بالفوز على مضيفه استون فيلا 3-1. ورفع ليفربول رصيده الى 25 نقطة في المركز السادس. وبدأت كتيبة المدرب الالماني يورغن كلوب المباراة بقوة وافتتح له هدافه المصري محمد صلاح التسجيل بعد لعبة ثلاثية مشتركة بين الظهيرين ترنت الكسندر ارنولد ومنه الى الاسكتلندي اندي روبرتسون الذي مررها على طبق لصلاح ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (5). واضاف المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك الثاني اثر دربكة امام مرمى فيلا بتسديدة مقصية (37).

واظهر استون فيلا وجها اخر في الشوط الثاني وسجل له مهاجمه اولي واتكينز هدفا لم يحتسبه الحكم (47)، قبل ان يقلص اللاعب ذاته الفارق عبر كرة رأسية (59).

ورمى فيلا بكل ثقله لتعديل النتيجة لكن ليفربول نجح في حسم النتيجة في مصلحته عندما سجل له بديله الإسباني الشاب ستيفان بايتشتيتش (18 عاماً) بعد نزوله بدقيقتين هدف الأمان عندما سد الكرة بين ساقي المدافع تايرون مينغز وداخل البشاك ((81. وفي بقية المباريات تعادل توتنهام مع برينتفورد 2-2، وفاز فولهام على كريستال بالاس 3-0، وولفرهامبتون على إيفرتون 2-1، وبرايتون على ساوثمبتون 3-1. وتختتم الجولة اليوم بلقاء مانشستر سيتي مع ضيفه ليدز يونايتد.

