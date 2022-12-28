loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تشلسي يدرس ضم فيليكس


أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشلسي يستعد لإبرام صفقة صادمة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت الصحيفة أن إدارة «البلوز» تدرس القيام بخطوة مذهلة بضم فيليكس من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وأضافت أن الدولي البرتغالي بدأ أساسياً مع أتلتيكو مدريد في 5 مباريات من أصل 13 مباراة شارك بها في «الليغا» خلال الموسم الجاري، وأحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف في 18 مباراة بكافة المسابقات. وتابعت بأن «الروخي بلانكوس» مستعد للتعاون مع تشلسي وجاهز لتلقي عرض من رئيس النادي تود بوهلي الذي يرغب بدوره في دعم صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم. وأشارت إلى أن «البلوز» يرغب أيضاً في التعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول، ولكن يجذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة، ووضعت إدارة تشلسي لاعب موناكو بينوا بادياشيل خياراً بديلاً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة