تشلسي يدرس ضم فيليكس

دوليه

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشلسي يستعد لإبرام صفقة صادمة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت الصحيفة أن إدارة «البلوز» تدرس القيام بخطوة مذهلة بضم فيليكس من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وأضافت أن الدولي البرتغالي بدأ أساسياً مع أتلتيكو مدريد في 5 مباريات من أصل 13 مباراة شارك بها في «الليغا» خلال الموسم الجاري، وأحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف في 18 مباراة بكافة المسابقات. وتابعت بأن «الروخي بلانكوس» مستعد للتعاون مع تشلسي وجاهز لتلقي عرض من رئيس النادي تود بوهلي الذي يرغب بدوره في دعم صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم. وأشارت إلى أن «البلوز» يرغب أيضاً في التعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول، ولكن يجذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة، ووضعت إدارة تشلسي لاعب موناكو بينوا بادياشيل خياراً بديلاً.