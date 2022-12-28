روماريو لبيليه: تعافَ أيها الملك

دوليه

تمنى اللاعب البرازيلي السابق روماريو دي سوزا فاريا تعافي «الملك» بيليه، مؤكدا أن الجميع يصلي من أجل شفاء بطل العالم 3 مرات، والذي يرقد بالمستشفى منذ شهر، ويسود شعور بالقلق بشأن حالته الصحية. ونحّى بطل العالم مع منتخب البرازيل في مونديال الولايات المتحدة 1994 خلافاته القديمة مع بيليه، وانتهز فرصة التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة خيرية بمدينة أوبرلانديا، كي ينضم إلى الأصوات التي تصلي من أجل صحة من يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. وأكد روماريو في تصريحات لقناة (سبور تي في): «تعافَ أيها الملك. الإيمان لك. يتابعك الجميع ويصلي من أجلك. تعافَ. قبلة لقلبك». وتأتي هذه التمنيات من نجم برشلونة السابق، الذي دخل من قبل في تلاسن مع بيليه حينما كان لاعبا، وتلقى انتقادات من «الملك» حول سلوكه خارج الملعب، ما دفع روماريو للرد بفظاظة: «يكون (بيليه) شاعرا حينما يخرس، لكن بمجرد أن يفتح فمه يتفوه بالغثاء».