تين هاغ: نريد لاعباً يقدم الإضافة

دوليه

تحدث الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لمان يونايتد، عن استبدال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان مان يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحافي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي. وقال تين هاغ، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد فقدنا مهاجما (رونالدو) لذا نحتاج إلى استبداله بضم مهاجم جديد». وأضاف المدرب الهولندي: «لكن الصفقة الجديدة يجب أن تشهد وجود الشخص المناسب الذي يضيف جودة للفريق، وليس مجرد إضافة لاعب.. إن المعايير عالية هنا في مان يونايتد». يذكر أن تين هاغ كان لا يعتمد على كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية، في أغلب المباريات قبل كأس العالم.

