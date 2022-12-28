سكالوني مستمر في قيادة الأرجنتين

دوليه

أكد رئيس الاتحاد الارجنتيني كلاوديو تابيا بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم. وقال تابيا «سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر». ويتولى سكالوني، 44 عامًا، تدريب المنتخب الاميركي الجنوبي منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا عام 2021 - أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993. ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والاولى منذ عام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، عندما عُيّن مدربًا خلفًا لخورخي سامباولي بعد الخروج من دور الـ 16 في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارًا شعبيًا. وقال تابيا «اعتقد 99 في المئة من الناس أننا مخطئون أو حتى مجانين»، واضاف «لكن هذا الفريق جلب السعادة للناس بالألقاب التي احرزوها».

