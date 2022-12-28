سان جرمان يبحث عن لاعبين بسعر مناسب

دوليه

كشف تقرير صحافي فرنسي، أمس، عن موقف إدارة باريس سان جرمان من دخول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان ناصر الخليفي، رئيس سان جرمان، صرح مؤخرا: «لسنا بحاجة إلى أحد، علينا الحفاظ على نفس الفريق، أعتقد أننا وجدنا روحا جماعية وأننا في حالة جيدة». ووفقا لشبكة «لو سبورت 10» الفرنسية، فإن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، يبحث عن صفقات مجانية أو لاعبين متاحين بسعر مناسب في فترة الانتقالات الشتوية. وأشارت إلى أن كامبوس قد يبرم أيضا صفقة جديدة على سبيل الإعارة، منوهة أن فترة الانتقالات الشتوية لسان جرمان قد تشهد حدوث مفاجأة. يذكر أن هناك لاعبين متاحين مثل الثنائي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز، كصفقات مجانية.

