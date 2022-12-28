88 مليون جنيه إسترليني لضم فرنانديز

دوليه

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي بنفيكا البرتغالي تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الإنكليزي للتعاقد مع لاعب منتخب الأرجنتين إنزو فرنانديز. وأوضحت أن صحيفة أبولا البرتغالية أكدت وصول عرض مقابل 88 مليون جنيه إسترليني من نادٍ إنكليزي لضم أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، دون ذكر تفاصيل الفريق الذي تقدم بالعرض. وأضافت: «نيوكاسل هو المتوقع أن يكون تقدم بالعرض لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة». وختمت بأن فرنانديز لديه بند في عقده ينص على رحيله عن بنفيكا في حال تلقيه عرضاً مقابل 160 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النادي البرتغالي رفض العرض الذي تقدم به نيوكاسل.

