تعادل مثير بين النصر والهلال

دوليه

اقتنص النصر تعادلا مثيرا 2 – 2 من ضيفه الهلال أول من أمس على ملعب مرسول بارك في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي، لينفرد الفريق الأول الملقب بـ «العالمي» بالصدارة. وافتتح النيجيري أوديون إيجالو التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة بعدما توغل لوتشيانو فييتو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر إلى إيغالو أمام المرمى، ليسدد الأخير دون عناء إلى داخل الشباك. وتمكن البرازيلي أندرسون تاليسكا من إدراك التعادل للنصر في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة من فينسنت أبوبكر وشق طريقه داخل منطقة جزاء الهلال قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.وحصل الهلال على ركلة جزاء بعد ارتكاب سلطان الغنام خطأ ضد ناصر الدوسري، ليسجل منها الدوسري هدف الثاني في الدقيقة 65. وقبل دقيقتين من النهاية، خطف عبدالرحمن غريب هدف التعادل القاتل للنصر بعد ضربة ركنية أبعدها عبد الله المعيوف حارس الهلال ناحية خط منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى غريب الذي سدد كرة مباشرة في الشباك.ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الرابع.