الأزرق يسير وفق الخطة المرسومة

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يواصل الأزرق تدريباته على الملعب الفرعي لستاد جابر الأحمد الدولي استعداداً للمشاركة في «خليجي 25» التي ستقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.

وقال مدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد إن معسكر الأزرق الداخلي يأتي استكمالا لبرنامج الإعداد الذي انطلق في نوفمبر الماضي والذي شهد إقامة معسكر خارجي في دولة الإمارات، تخللته مباراتان وديتان، مشيراً إلى أن البرنامج الإعدادي يسير وفق الخطة المرسومة.

وتابع: الأزرق سيغادر غداً الخميس إلى مدينة البصرة لخوض مباراة ودية أمام المنتخب العراقي بعد غد الجمعة، وسيعود الوفد بعد المباراة بيوم، قبل أن يعاود تدريباته يوم 2 يناير المقبل، موضحاً أن الأزرق سيغادر إلى البصرة يوم 4 يناير استعداداً للمشاركة في «خليجي 25».

وأضاف المجمد إن الفترة الماضية ساهمت في رفع درجة التجانس بين اللاعبين خصوصاً أن صفوف الأزرق تضم عدداً من العناصر التي تشارك مع المنتخب للمرة الأولى، متمنياً أن يصل اللاعبون إلى أقصى درجات الجهوزية.

وأعرب المجمد عن أمنياته في أن يحقق الأزرق النتائج المرجوة في «خليجي 25»، مشيداً بالتزام اللاعبين بتعليمات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وأشار إلى تعرض بعض اللاعبين لإصابات طفيفة في التدريبات، وهو أمر طبيعي يحدث لكل فريق، متمنياً جهوزية جميع اللاعبين قبل انطلاق منافسات كأس الخليج.

