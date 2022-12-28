السوداني: «خليجي 25» مناسبة للقاء الإخوة في العراق

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن بطولة «خليجي 25» تحظى بأهمية كبيرة ورمزية متميزة لدى العراقيين والمشاركين فيها لما تمثله من مناسبة للقاء الإخوة على أرض العراق المضياف.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء السوداني في مدينة البصرة جنوب العراق عددا من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن حيث استعرض السوداني آخر الاستعدادات التي أنجزها العراق لاستضافة البطولة المقررة في السادس من يناير المقبل.وقال البيان إن مباحثات اللقاء تمحورت حول مجمل العلاقات العراقية مع دول المجلس وجميع الدول العربية وأبرز المجالات التي يجري العمل فيها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب دول الخليج واليمن.وأضاف أن السفراء أكدوا دعم دولهم لبطولة «خليجي 25» ونجاحها مثمنين الجهود التي بذلها العراق من أجل تحقيق هذا الهدف.

